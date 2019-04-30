Сильвио Берлускони попал в больницу в Милане

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во вторник утром госпитализирован в Милане, сообщила газета "Коррьере делла сера".

Экс-премьер находится в больнице Сан-Раффаэле, где в июне 2016 года ему проводили операцию на открытом сердце. Причиной госпитализации С.Берлускони стала почечная колика, сообщает телеканал "Раи ньюс" со ссылкой на пресс-службу экс-премьера.

"Сильвио Берлускони направился в Сан-Рафаэле этим утром для лечения острой почечной колики и выразил желание, как только закончится текущее обследование, присутствовать на митинге "Вперед, Италия" с участием кандидатов на европейских выборах", - сообщила пресс-служба политика.

Недавно 82-летний С.Берлускони проходил плановое обследование, и состояние его здоровья не вызывало опасений, отмечает "Коррьере делла сера".

Во вторник днем политик должен был выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов его партии "Вперед, Италия" на выборах в Европарламент. Мероприятие пройдет на принадлежащей С.Берлускони вилле Джернетто в 25 км от Милана.