События

12:24 30.04.2019

Сильвио Берлускони попал в больницу в Милане

1 мин читать
Сильвио Берлускони попал в больницу в Милане

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во вторник утром госпитализирован в Милане, сообщила газета "Коррьере делла сера".

Экс-премьер находится в больнице Сан-Раффаэле, где в июне 2016 года ему проводили операцию на открытом сердце. Причиной госпитализации С.Берлускони стала почечная колика, сообщает телеканал "Раи ньюс" со ссылкой на пресс-службу экс-премьера.

"Сильвио Берлускони направился в Сан-Рафаэле этим утром для лечения острой почечной колики и выразил желание, как только закончится текущее обследование, присутствовать на митинге "Вперед, Италия" с участием кандидатов на европейских выборах", - сообщила пресс-служба политика.

Недавно 82-летний С.Берлускони проходил плановое обследование, и состояние его здоровья не вызывало опасений, отмечает "Коррьере делла сера".

Во вторник днем политик должен был выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов его партии "Вперед, Италия" на выборах в Европарламент. Мероприятие пройдет на принадлежащей С.Берлускони вилле Джернетто в 25 км от Милана.

Теги: #италия #берлускони
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 24.04.2019
Премьер Италии поздравил Зеленского с победой на выборах и сообщил, что рассчитывает на углубление сотрудничества между Римом и Киевом

Премьер Италии поздравил Зеленского с победой на выборах и сообщил, что рассчитывает на углубление сотрудничества между Римом и Киевом

20:49 20.03.2019
В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

17:18 18.03.2019
EasyJet отказался от участия в спасении обанкротившейся Alitalia

EasyJet отказался от участия в спасении обанкротившейся Alitalia

00:37 17.03.2019
Берлускони заявил, что не был знаком со скончавшейся по его делу свидетельницей

Берлускони заявил, что не был знаком со скончавшейся по его делу свидетельницей

18:30 16.03.2019
Ключевая свидетельница по делу Берлускони была отравлена радиоактивными веществами - СМИ

Ключевая свидетельница по делу Берлускони была отравлена радиоактивными веществами - СМИ

18:05 11.03.2019
Банки Италии добились ощутимого прогресса в сокращении объема "плохих" долгов

Банки Италии добились ощутимого прогресса в сокращении объема "плохих" долгов

13:06 28.02.2019
В Италии задержаны, арестованы или приговорены более 150 украинских моряков, в Греции – 186, сообщили в МИД

В Италии задержаны, арестованы или приговорены более 150 украинских моряков, в Греции – 186, сообщили в МИД

11:15 19.02.2019
В римском аэропорту Чампино из-за пожара эвакуировали пассажиров

В римском аэропорту Чампино из-за пожара эвакуировали пассажиров

17:22 12.02.2019
В Риме требуют как можно скорее провести президентские выборы в Венесуэле

В Риме требуют как можно скорее провести президентские выборы в Венесуэле

03:37 12.02.2019
Глава МВД Италии после встречи с венесуэльскими оппозиционерами высказался за свободные выборы в их стране

Глава МВД Италии после встречи с венесуэльскими оппозиционерами высказался за свободные выборы в их стране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские силовики проводили обыски у крымских татар

В ДТП в Орловской области пострадал 21 украинец, трое из них госпитализированы

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

В аэропортах Швеции, Дании и Норвегии отменили более тысячи рейсов

ПОСЛЕДНЕЕ

Май в Украине начнется с дождливой погоды

На МКС возникли неполадки с электроснабжением

Российские силовики проводили обыски у крымских татар

Украинские и чешские правоохранители договорились о совместной борьбе с преступными группировками

Порошенко и Турчинов поздравили украинских пограничников с профессиональным праздником

Пентагон направит дополнительно более 300 военнослужащих на границу США и Мексики

Президент Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank и Capital One

Горсовет Днепра призвал ВР ввести штрафы за самовольное вмешательство в сети ЖКХ

Болтон обсудил с главой МИД Швеции Арктику и трансатлантическую безопасность

В ДТП в Орловской области пострадал 21 украинец, трое из них госпитализированы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА