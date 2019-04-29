Полицейские задержали жителя Ивано-Франковской области, до смерти избившего 30-летнюю женщину

Полицейские Калушского отдела полиции Ивано-Франковской области задержали ранее судимого мужчину, за нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти.30-летней женщины, сообщает отдел коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

"В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что 50-летний калушанин пригласил в свой дом 30-летнюю знакомую. В дальнейшем между ними возникла ссора, после чего задержаный палкой нанес женщине удары по телу…От полученных травм женщина скончалась, а мужчина не оказал помощи, а лег спать. Проснувшись, увидел, что женщина не дышит и вызвал медиков, которые по прибытию констатировали смерть" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ НП в Ивано-Франковской области в воскресенье вечером.

Злоумышленник в прошлом уже получал длительный срок заключения, связанный с нанесением тяжких телесных повреждений.

"Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту умышленного убийства следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины." – подытожили в полиции

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.