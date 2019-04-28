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22:56 28.04.2019

Политзаключенный Бекиров больше недели не получает лекарств, есть опасность "сахарной комы" - Супрун

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Политзаключенный Бекиров больше недели не получает лекарств, есть опасность "сахарной комы" - Супрун

 Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, больше недели не получает медикаментов ,сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. Он незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя", - написала У. Супрун, в своем официальном аккаунте в Твиттере в воскресенье.

Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа. Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Теги: #министр #политзаключенный #украина
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