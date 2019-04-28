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16:57 28.04.2019

Полиция задержала 16-летнего харьковчанина, "заминировавшего" церковь для развлечения

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Полиция задержала 16-летнего харьковчанина, "заминировавшего" церковь для развлечения

Информация о том, что неизвестный оставил гранату в церкви на Александровском проспекте в Харькове, не подтвердилась, полиция задержала лжеминера.

"Им оказался 16-летний житель Индустриального района (Харькова - ИФ). Как выяснилось, он таким образом решил "пошутить", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о том, что неизвестный оставил гранату в церкви, когда святил кулич, поступила в полицию в ночь на воскресенье, около 2:30.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение оказалось ложным.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Теги: #укриана #полиция #харьков
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