Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с праздником Пасхи.

"Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

Особо В.Зеленский поздравил воинов и защитников Украины – "тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать".

Он пожелал соотечественникам мира и добра.

"Пусть Господь оберегает нас всех, наших детей и Украину и благословит ее на процветание", - написал В.Зеленский.