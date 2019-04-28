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12:00 28.04.2019

Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи

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Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с праздником Пасхи.

"Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

Особо В.Зеленский поздравил воинов и защитников Украины – "тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать".

Он пожелал соотечественникам мира и добра.

"Пусть Господь оберегает нас всех, наших детей и Украину и благословит ее на процветание", - написал В.Зеленский.

Теги: #зеленский #украина #пасха
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