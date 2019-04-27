События

15:02 27.04.2019

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

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В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.

После схождения огня патриарх передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей - по возрасту Христа.

Схождению огня предшествовала сложная церемония: двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами.

К этому моменту храм был до отказа заполнен верующими - как местными православными арабами, так и паломниками из разных стран. Вскоре после опечатывания кувуклии в храм вбежала православная арабская молодежь, чье присутствие является обязательным. Молодые люди сидели на плечах друг у друга, прося Богородицу и Господа, чтобы они даровали благодатный огонь.

Незадолго до появления патриарха Феофила была снята печать с двери кувуклии, а в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь, и наступило ожидание. Присутствующие молились, прося даровать огонь. Молитва продолжалась до тех пор, пока это событие не произошло.

Теги: #огонь #иерусалим #благодатный
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