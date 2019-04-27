ГБР заставило военнослужащего вернуть в бюджет 745 тыс. грн за пропавшее топливо

Государственное бюро расследований обеспечило возвращение в бюджет 745 тыс грн за пропавшее топливо.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи теруправления ГБР в г.. Николаев под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Украины закончили расследование в отношении военнослужащего, подозреваемого в небрежном отношении к службе.

Досудебным расследованием установлено, что в 2018 году, в результате небрежного выполнения начальником пункта заправки горючим воинской части А2238 своих обязанностей, из воинской части исчезло 25 тонн горюче-смазочных материалов. Это повлекло тяжкие последствия на общую сумму свыше 745 тыс. грн. После этого, с целью сокрытия потерь горючего, чиновник внес в документы по учету топлива заведомо ложные сведения.

Действия военнослужащего следователи ГБР квалифицировали как служебный подлог (ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) и небрежное отношение к воинской службе, совершенное в условиях особого периода (ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет. При этом подозреваемый признал свою вину и компенсировал нанесенный его действиями ущерб в полном объеме, а это почти 745 тыс. грн., сообщает ГБР.

В Приморский районный суд г.. Одесса направлено обвинительный акт с соглашением о признании виновности.