События

03:23 27.04.2019

В гараже на Харьковщине хранилось более тонны контрафактного алкоголя

1 мин читать
В гараже на Харьковщине хранилось более тонны контрафактного алкоголя

Прокуратура Харьковской области совместно с ГУ ГФС в области при оперативном сопровождении управления защиты экономики в Харьковской области выявили нелегальный склад, где хранилось более тонны контрафактной алкогольной продукции.

"В гараже частного домовладения в одном из сел Краснокутского района обнаружили почти 1 300 тыс. л контрафактного алкоголя. Жидкость хранилась в полимерных емкостях по 5 и 10 л", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас решается вопрос о назначении экспертизы. Досудебное расследование проводится по ч.1, 3 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков) УК Украины.

Теги: #алкоголь #украина #контрафакт #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:34 27.04.2019
Троих подростков, избивших до смерти несовершеннолетнего во Львовской области, взяли под стражу

Троих подростков, избивших до смерти несовершеннолетнего во Львовской области, взяли под стражу

01:45 27.04.2019
МИД Украины работает над новыми антироссийскими санкциями из-за раздачи паспортов на оккупированном Донбассе

МИД Украины работает над новыми антироссийскими санкциями из-за раздачи паспортов на оккупированном Донбассе

23:36 26.04.2019
В Киеве во время воспламенения на АЗС погиб сотрудник станции

В Киеве во время воспламенения на АЗС погиб сотрудник станции

22:48 26.04.2019
Cельхозземли стоимостью 46,5 млн грн возвращены в собственность государства

Cельхозземли стоимостью 46,5 млн грн возвращены в собственность государства

19:19 26.04.2019
Гражданам США в Украине на фоне волны сообщений о минированиях советуют избегать толпы и мониторить СМИ

Гражданам США в Украине на фоне волны сообщений о минированиях советуют избегать толпы и мониторить СМИ

16:06 26.04.2019
ВТО утвердило решение панели арбитров по спору РФ с Украиной по транзиту, Украина не стала подавать апелляцию

ВТО утвердило решение панели арбитров по спору РФ с Украиной по транзиту, Украина не стала подавать апелляцию

08:58 26.04.2019
Порошенко, Гройсман и Турчинов почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Порошенко, Гройсман и Турчинов почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

08:50 26.04.2019
Во всех регионах организованы мероприятия по усилению пожарной и техногенной безопасности во время Пасхи - Чечеткин

Во всех регионах организованы мероприятия по усилению пожарной и техногенной безопасности во время Пасхи - Чечеткин

08:20 26.04.2019
Зеленский улетел на выходные в Турцию

Зеленский улетел на выходные в Турцию

08:06 26.04.2019
С 28 апреля по 2 мая на мосту имени Патона будет частично ограничено движение транспорта – КГГА

С 28 апреля по 2 мая на мосту имени Патона будет частично ограничено движение транспорта – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Два неисполнительных директора Ferrexpo отказались баллотироваться на следующий срок в дирекцию компании

На экс-нардепа Крючкова, подозреваемого в нанесении ущерба более 346 млн грн, надели электронный браслет - Нацполиция

Боевики в пятницу 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, ранены двое украинских военных

Украинские правоохранители фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании

Суд продолжит рассмотрение дела Вышинского 2 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Facebook ждет решений ирландского регулятора в деле о нарушении норм защиты данных

Полиция не нашла взрывчатки в историческом музее и метро в центре Харькова

Поезд Кошице-Мукачево стартует 9 июня с EUR7,5 за место

Глава КС подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом, но закон о люстрации с ним не обсуждал

Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Два неисполнительных директора Ferrexpo отказались баллотироваться на следующий срок в дирекцию компании

Концерн Daimler удивлен наличием у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

На Шри-Ланке во время рейдов полиции произошли три взрыва – СМИ

На экс-нардепа Крючкова, подозреваемого в нанесении ущерба более 346 млн грн, надели электронный браслет - Нацполиция

Глава КС: Хорошо, когда решение совпадает с общественным мнением, но бывает и иначе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА