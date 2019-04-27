В гараже на Харьковщине хранилось более тонны контрафактного алкоголя

Прокуратура Харьковской области совместно с ГУ ГФС в области при оперативном сопровождении управления защиты экономики в Харьковской области выявили нелегальный склад, где хранилось более тонны контрафактной алкогольной продукции.

"В гараже частного домовладения в одном из сел Краснокутского района обнаружили почти 1 300 тыс. л контрафактного алкоголя. Жидкость хранилась в полимерных емкостях по 5 и 10 л", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас решается вопрос о назначении экспертизы. Досудебное расследование проводится по ч.1, 3 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков) УК Украины.