Количество посетителей Чернобыльской зоны за три года увеличилось почти в 10 раз - Семерак

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак констатирует, что количество посетителей "зоны отчуждения" Чернобыльской АЭС с 2015 года до 2018 года увеличилось с 8 тыс. до 70 тыс. человек, половина из них иностранцы.

"Мы наблюдаем существенное увеличение посетителей "зоны отчуждения". Если сравнить 2015 год к 2018 году, то поток посетителей увеличился с 8 тыс. до 70 тыс., это почти в десять раз", - сообщил он журналистам в ходе посещения Чернобыльской АЭС в пятницу.

По словам министра, половина посетителей – это иностранцы.

"Это говорит, что мы открыты и прозрачны. Это одна из гарантий того, что все работы, которые тут будут осуществляться и осуществляются под пристальным вниманием общественности, государства и наших международных партнеров", - добавил О.Семерак.