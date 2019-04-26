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07:44 26.04.2019

Китай не будет девальвировать курс юаня - Си Цзиньпин

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Китай не будет девальвировать курс юаня - Си Цзиньпин

 Китай не планирует обесценивать курс юаня для решения внутренних проблем экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии международного форума "Один пояс, один путь".

"Китай не будет заниматься девальвацией юаня для того, чтобы решить свои проблемы. Китай будет постоянно совершенствовать механизм формирования курса юаня (...) и держать курс юаня в основном стабильным на разумном и сбалансированном уровне ", - сказал Си Цзиньпин.

Нынешний форум "Один пояс - один путь" - уже второй, первый состоялся в мае 2017 года. В мероприятии принимают участие 37 мировых лидеров, а также 5 тыс. других представителей из 150 стран.

Теги: #кнр #юань #цзиньпин
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