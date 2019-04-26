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07:15 26.04.2019

Боевики НВФ 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

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Боевики НВФ 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески; из вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Павлополь; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Гнутово и Пищевик; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Лебединское и Талаковка", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подвергся населенный пункт Крымское.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки двое боевиков НВФ получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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