Глава МИД Литвы предостерег, что отмена электронного декларирования для чиновников будет иметь серьезные последствия, в том числе, для безвиза с ЕС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус предостерег, что возможная отмена в Украине электронного декларирования для чиновников, о чем пока только ходят слухи, будет иметь серьезные последствия, в том числе, для безвизового режима с ЕС.

В эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером он отметил, что обсуждал, в частности, этот вопрос во время своих встреч с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко.

"Обсуждали слухи, что якобы Конституционный суд может пересмотреть вопрос об электронных декларациях. Это было бы большим ущербом для Украины, сразу скажу, одним из последствий был бы безвизовый режим, я осмелюсь сказать так прямо", - подчеркнул Л.Линкявичус.

Как сообщила пресс-служба В.Зеленского, во время встречи в четверг с Л.Линкявичусом новоизбранный президент сообщил, что его командой разработан законопроект по восстановлению ответственности за незаконное обогащение.

В конце февраля Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

В конце марта 2019 года на базе парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности создали рабочую группу, которая должна была подготовить согласованную редакцию статьи о незаконном обогащении.