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21:04 25.04.2019

Суд смягчил меру пресечения харьковскому соратнику Медведчука Лесику

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Суд смягчил меру пресечения харьковскому соратнику Медведчука Лесику

Дзержинский районный суд Харькова изменил меру пресечения главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику.

"Сегодня суд изменил мне меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", - рассказал А.Лесик корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, А.Лесика обвиняют в сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений в декабре 2017 года. А.Лесику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.342 и ч.2ст.345 (сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, ему инкриминируется ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По данным досудебного расследования, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.

Теги: #лесик #суд
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