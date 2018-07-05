События

10:25 05.07.2018

Прокуратура вновь требует взять под стражу харьковского соратника Медведчука Лесика

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Прокуратура вновь требует взять под стражу харьковского соратника Медведчука Лесика

 Прокуратура заявила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику.

"Они заявили это ходатайство по беспределу - несмотря на отсутствие моего адвоката и на то, что 27 июня суд продлил мне круглосуточный домашний арест на 60 дней", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина А.Лесик.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области корреспонденту агентства Интерфакс-Украина подтвердили, что обвинение требует изменить меру пресечения А.Лесику. "Мы действительно заявили ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку по закону, человек, который подозревается по ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УК должен находиться под стражей", - сказали в прокуратуре.

Как сообщалось, 27 июня Дзержинский райсуд Харькова продлил меру пресечения А.Лесику в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней, до 27 августа.

А.Лесик является подозреваемым по делу о сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений в декабре 2017 года. А.Лесику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.342 и ч.2 ст.345 (сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей) УК Украины.

Ранее А.Лесику было объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

25 июня суд объединил рассмотрение обоих обвинительных актов.

По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

Теги: #медведчук #прокуратура #лесик
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