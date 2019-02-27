Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

Дзержинский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику.

"Прокуратура еще 4 января заявила ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей. Но суд рассмотрел его только сегодня. Мы с моим адвокатом настаивали на том, что вообще никакой меры пресечения не нужно. Но суд решил поместить меня под круглосуточный домашний арест до 27 апреля. Я не знаю, почему. Судья огласил только резолютивную часть", - сказал А.Лесик корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Он сообщил также, что суд начал рассматривать его дело по сути. На заседании в среду были допрошены потерпевшие (сотрудники СБУ). Следующее заседание назначено на 21 марта.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" подтвердили, что обвинение требует изменить меру пресечения А.Лесику. "Мы действительно заявили ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку по закону, человек, который подозревается по ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УК, должен находиться под стражей", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.