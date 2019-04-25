За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования (НВФ) шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм - у н.п. Николаевки, дважды с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около н.п. Авдеевки и Верхнеторецкого, дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Новогнатовки и Водяного, из стрелкового оружия - в районе Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник восемь раз обстрелял позиции украинских защитников – четырежды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у н.п. Новозвановка, из минометов калибра 120 мм - у н.п. Троицкое, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе н.п. Попасной и Шумы, из автоматических станковых гранатометов, - вблизи н.п. Луганское.

По данным украинской разведки 24 апреля два боевика уничтожены, еще трое ранены.

"С начала текущих суток противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Гнутово, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Лебединское", - сказано в сообщении.

В штабе также отметили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, а потери боевиков уточняются.