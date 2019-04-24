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18:24 24.04.2019

Информация о минировании "Запорожстали" оказалась ложной, руководство требует расследования

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Информация о минировании "Запорожстали" оказалась ложной, руководство требует расследования

Поступившие 24 апреля на электронную почту ряда сотрудников металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, письма с угрозами о минировании предприятия оказались ложными.

Как сообщается на сайте компании, после получения писем с угрозами о минировании с неизвестного адреса специализированные службы провели комплексную проверку территории предприятия и его помещений. Взрывоопасные предметы не выявлены, информация о минировании комбината оказалась ложной. Жизни и здоровью сотрудников, а также стабильности производственного процесса ничего не угрожает.

Комбинат обратился с официальным заявлением в Национальную полицию Украины о расследовании по факту анонимных угроз ложного минирования и внесении его в Единый реестр досудебных расследований в Украине.

"Мы настаиваем на необходимости компетентного объективного расследования произошедшего. Принципиально важно найти злоумышленников, которые подвергли угрозе жизни тысяч сотрудников комбината, поставили ключевое промышленное предприятие региона на грань остановки, что могло привести к непоправимым последствиям. Под ударом оказался не только комбинат, но и все запорожцы, и экономическая стабильность области, а также отрасли в целом. Подобные действия необходимо пресекать решительно и жестко", - заявил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба.

Предприятие работает в штатном режиме.

Теги: #меткомбинат #запорожсталь #минирование
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