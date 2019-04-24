Климкин призвал украинцев оккупированного Донбасса не принимать гражданство РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, для которых было принято решение президентом РФ Владимиром Путиным об упрощенном порядке приема в российское гражданство, не принимать гражданство РФ.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал министр на своей странице в Твиттере в среду.

Он также назвал такое решение российских властей новым этапом оккупации.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - подчеркнул министр.