Глава СММ ОБСЕ Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии.

"На этой неделе во время своего визита в Луганскую область глава СММ Эртурул Апакан встретился с сотрудниками миссии, а также принял участие в церемонии памяти Джозефа Стоуна", - сообщает СММ ОБСЕ на странице в соцсети Фейсбук всреду.

Как сообщалось, член миссии СММ ОБСЕ Джозеф Стоун погиб в апреле 2017 года на неподконтрольной территории Луганской области.

По мнению ОБСЕ, Дж.Стоун погиб в результате подрыва противотанковой мины. В то же время уже бывший заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг отметил, что делать выводы о гибели члена миссии должна украинская власть.