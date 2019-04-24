События

11:55 24.04.2019

Глава СММ ОБСЕ Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии

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Глава СММ ОБСЕ Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии.

"На этой неделе во время своего визита в Луганскую область глава СММ Эртурул Апакан встретился с сотрудниками миссии, а также принял участие в церемонии памяти Джозефа Стоуна", - сообщает СММ ОБСЕ на странице в соцсети Фейсбук всреду.

Как сообщалось, член миссии СММ ОБСЕ Джозеф Стоун погиб в апреле 2017 года на неподконтрольной территории Луганской области.

По мнению ОБСЕ, Дж.Стоун погиб в результате подрыва противотанковой мины. В то же время уже бывший заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг отметил, что делать выводы о гибели члена миссии должна украинская власть.

Теги: #обсе #апакан #луганская_область
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