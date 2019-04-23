Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселение на Голанах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил назвать одно из израильских поселений на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, который признал суверенитет Израиля над Голанами, передают израильские СМИ.

"Необходимо выразить нашу признательность, назвав поселение на Голанских высотах в честь Дональда Трампа. В скором времени я внесу это предложение на одобрение правительства", - заявил он в ходе семейного визита премьера и его супруги на Голаны в честь Песаха.

Незадолго до выборов в Израиле президент США Дональд Трамп объявил о решении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Данный шаг США вызвал протесты и осуждение в большинстве стран мира, в том числе и среди союзников Вашингтона, включая ЕС и Канаду.