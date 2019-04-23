События

09:42 23.04.2019

Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

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Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля, во вторник утром прибыла в Верховную Раду.

"Надежда вернулась", - написала сестра нардепа Вера Савченко на своей странице в Фейсбуке.

Она проиллюстрировала свой пост фотографией, где видно, что Н.Савченко находится на площади Конституции у здания парламента.

В соцсетях также появились видео, из которых следует, что нардеп уже в здании Верховной Рады.

Пленарное заседание во вторник начнется в 10.00.

Теги: #верховная_рада #савченко #украина #савченко_рубан
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