Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду
Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля, во вторник утром прибыла в Верховную Раду.
"Надежда вернулась", - написала сестра нардепа Вера Савченко на своей странице в Фейсбуке.
Она проиллюстрировала свой пост фотографией, где видно, что Н.Савченко находится на площади Конституции у здания парламента.
В соцсетях также появились видео, из которых следует, что нардеп уже в здании Верховной Рады.
Пленарное заседание во вторник начнется в 10.00.