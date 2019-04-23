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09:39 23.04.2019

Samsung отложила продажи смартфона Galaxy Fold на сообщениях о дефектах

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Samsung отложила продажи смартфона Galaxy Fold на сообщениях о дефектах

Южнокорейская Samsung Electronics приняла решение перенести начало глобальных продаж складного смартфона Galaxy Fold на более позднюю дату после сообщений о дефектах в модели.

"Многие обозреватели заявили, что видят огромный потенциал этой модели, однако некоторые из них также отметили, что устройство нуждается в дальнейших улучшениях", - говорится в сообщении Samsung.

Изначально планировалось, что продажи смартфона стартуют 26 апреля. Новая дата будет объявлена в ближайшие недели.

Как писали различные СМИ, эксперты, получившие гаджет для тестирования, жаловались на поломку устройства через несколько дней после начала использования.

Samsung представила Galaxy Fold, один из первых в своем роде гнущихся телефонов, в феврале в надежде стимулировать продажи смартфонов. Он представляет собой карманное устройство, которое может раскрываться в широкоэкранный планшет. Компания планировала установить стоимость смартфона на уровне $1980, что делает Galaxy Fold одним из самых дорогих телефонов в мире.

Акции компании в понедельник подешевели на 0,1%. С начала года цена бумаг Samsung выросла более чем на 17%.

Теги: #samsung #смартфон #продажи
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