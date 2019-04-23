Захват судов в составе абордажных групп отрабатывают бойцы морского спецназа ССО ВСУ

Бойцы 73 Морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в рамках продолжающихся тренировок VBSS (visit, board, search and seizure) в составе абордажных групп обучаются захвату судов.

"В открытом море в составе абордажных групп проводим обучение по захвату судов в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure)", - сообщается на странице Центра в соцсети Фейсбук в понедельник.

В информации отмечается, что данный этап обучения является уже третьей частью тренировок действий на воде, в которых участвуют бойцы Центра в последнее время.

Так 12 апреля бойцы Центра в рамках боевой подготовки отрабатывали высадку на суда воздушным путем с целью захвата, что является одной из основных составляющих морских абордажных действий.

17 апреля бойцы 73 морского центра спецназначения начали первую часть обучения действиям на воде по захвату судов силами абордажных групп в рамках тренировок VBSS.

"Основой при действиях на воде является работа в команде в первую очередь и индивидуальный профессионализм во вторую очередь. Независимо от того, насколько квалифицированной является абордажная группа в своих индивидуальных навыках и способностях, если нет навыков работы в составе слаженного подразделения, операция может закончиться провалом", - прокомментировали тогда тренировку в Центре.

18 апреля стартовала вторая часть обучения действиям на воде, в рамках которой разведчики Морского центра в составе абордажных групп отрабатывали навыки в рамках VBSS.

73 морской центр специального назначения сформирован на базе 7 отдельной бригады специальных операций. Морской центр состоит из трех составляющих - Морская компонента, Воздушно-десантная и Сухопутная. Дислоцируется в г.Очаков Николаевской области.