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22:38 22.04.2019

Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

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Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

Крымские татары будут находится в  "конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Украины, рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

"Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросов, которые мы считаем правильными - полностью его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу - мы будем подавать свой голос", - рассказал М.Джемилев в интервью журналистам "Крым. Реалии".

По мнению М.Джемилева главной задачей для Украины является сохранение стабильности.

Теги: #татары #президент #позиция #украина
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