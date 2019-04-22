Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в понедельник - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили 9 обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска осуществили уже 9 провокационных обстрелов оборонительных позиций украинских героев. (…) По имеющейся информации, ночью, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один украинский герой, 1998 г.р. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Сейчас военнослужащий получает квалифицированную помощь в медицинском учреждении", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

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