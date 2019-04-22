СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из Южной Америки на $1 млн

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки на сумму более 1 млн долларов США.

"При осуществлении углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 кг кокаина. По ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более одного миллиона долларов США", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

В ходе спецоперации правоохранители задержали двух граждан Молдовы, которые пытались вывезти кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Устанавливаются другие лица, причастные к контрабандному каналу транспортировки кокаина.