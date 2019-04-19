ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

На рабочей встрече в Одессе представители 6 флота Военно-морских сил США и командование ВМС ВС Украины обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр Генерального штаба Украины.

"В частности рассматривались вопросы о мерах по содержанию военнослужащих на военной службе по контракту, средства и способы мотивации по прохождению службы, а также внедрение кадрового менеджмента, управления карьерой офицерского и старшинского состава ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении Генштаба на странице в Фейсбуке.

Заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины Александр Шевченко отметил, что на флот нужны профессиональные и компетентные кадры, поскольку ВМС Украины пополняются современной техникой и вооружением.

Также украинская сторона презентовала программу стратегического развития персонала ВМС ВС Украины "Военный моряк - 2035 – профессионализм и компетентность". В свою очередь американская сторона давала советы и рекомендации по внедрению этой программы.

По словам начальника штаба рекрутинговой компании ВМС США Брента Ковера, высокие результаты подготовки показал особый состав украинского флота и быстрое трансформирование ВМС Украины в соответствии к стандартам НАТО.