Израиль просит Украину о выдаче организатора международного наркокартеля

Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать злоумышленника, которого разыскивают за организацию мощного международного наркокартеля, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева обработан запрос от компетентных органов государства Израиль о выдаче гражданина США и государства Израиль, который находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.

"Поскольку указанное лицо находится в международном розыске и может в дальнейшем скрываться от правосудия, прокуратурой установлено достаточно оснований для обращения в суд с ходатайством о применении к задержанному экстрадиционного ареста сроком на 60 суток до решения вопроса о его экстрадиции по запросу компетентных органов государства Израиль", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время указанное ходатайство поддержал в полном объеме Шевченковский районный суд Киева.