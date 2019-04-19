События

02:43 19.04.2019

Израиль просит Украину о выдаче организатора международного наркокартеля

1 мин читать

Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать злоумышленника, которого разыскивают за организацию мощного международного наркокартеля, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева обработан запрос от компетентных органов государства Израиль о выдаче гражданина США и государства Израиль, который находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.

      "Поскольку указанное лицо находится в международном розыске и может в дальнейшем скрываться от правосудия, прокуратурой установлено достаточно оснований для обращения в суд с ходатайством о применении к задержанному экстрадиционного ареста сроком на 60 суток до решения вопроса о его экстрадиции по запросу компетентных органов государства Израиль", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время указанное ходатайство поддержал в полном объеме Шевченковский районный суд Киева.

Теги: #выдача #организатор #украина #наркоторговля #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:27 19.04.2019
В ночь на 19 апреля из-за ремонта путей изменится движение трамваев №28 и №33

В ночь на 19 апреля из-за ремонта путей изменится движение трамваев №28 и №33

23:16 18.04.2019
Зеленский поддерживает декоммунизацию, в вопросе языковых квот на ТВ и радио считает целесообразными изменения

Зеленский поддерживает декоммунизацию, в вопросе языковых квот на ТВ и радио считает целесообразными изменения

23:04 18.04.2019
Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

22:45 18.04.2019
Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

22:29 18.04.2019
Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

22:28 18.04.2019
Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

21:10 18.04.2019
Почти 30% из $4,3 млрд товарооборота РФ и Украины попало под ограничения –Минэкономразвития РФ

Почти 30% из $4,3 млрд товарооборота РФ и Украины попало под ограничения –Минэкономразвития РФ

18:52 18.04.2019
Ренационализация ПриватБанка невозможна - НБУ

Ренационализация ПриватБанка невозможна - НБУ

18:52 18.04.2019
Супруг Маркаровой и основатель "Киевстара" продали киевский проект МФК "ІТТ-Плаза" возле ст.м. "Олимпийская"

Супруг Маркаровой и основатель "Киевстара" продали киевский проект МФК "ІТТ-Плаза" возле ст.м. "Олимпийская"

18:48 18.04.2019
ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада 25 апреля примет языковой закон, после него примется за реформу парламента – Парубий

Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

НБУ обжалует вердикт админсуда Киева об отмене решения о национализации ПриватБанка

На передовой на Донбассе сегодня находится почти 50 тыс. военных

Боевики НВФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу, может объявить об очередности проведения выборов в Белоруссии

Wikileaks призвал опубликовать полную версию доклада Мюллера

Команда Зеленского обеспечит профессиональную армию и привлечет к управлению ею боевых офицеров – эксперт по вопросам обороны Апаршин

Рада 25 апреля примет языковой закон, после него примется за реформу парламента – Парубий

Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

Писателя Дмитрия Быкова отправили из Уфы в Москву на лечение

Общественные организации заявляют о незадекларированном имуществе одного из претендентов на должность главы налоговой службы

Суд разъяснил, что "снятие ареста с ряда счетов Януковича" не касается средств, которые являются предметом уголовного производства

Киев готов к массовым мероприятиям с участием кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" 19 апреля

Украина установит дипломатические отношения с Содружеством Доминики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА