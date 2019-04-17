Нацпарк "Днестровский каньон" расширен – указ

К территории Национального природного парка "Днестровский каньон" включено 901,1 га земель, включая 785,7 га государственной и коммунальной собственности, подлежащие изъятию y землепользователей, а также 115,4 га - без изъятия у землепользователей.

Соответствующий указ №147/2019 президент Украины Петр Порошенко подписал в среду, 17 апреля.

Согласно закону, Кабмин должен в 6-месячный срок внести изменения в положение о нацпарке, в 2019-20 годах решить все необходимые вопросы изъятия 785,7 га земель у землепользователей, разработки проектов землеустройства по отводу земельных участков и по установлению границ нацпарка, проведения госрегистрации прав на соответствующие земельные участки.

Согласно приложению к тексту указа, из 785,7 га земель, подлежащих изъятию y землепользователей, 319 га находятся в пользовании госпредприятия "Чертковское лесное хозяйство", 60,2 га, 12 га и 382,3 га являются землями государственной собственности за пределами населенных пунктов в Борщевском, Бучацком и Залещицком районах, 12,2 га являются землями коммунальной собственности за пределами населенных пунктов в Бучацком районе.

Из 115,4 га земель, не подлежащих изъятию y землепользователей, 45,2 га, 5 га и 63,5 га являются землями государственной собственности за пределами населенных пунктов в Борщевском, Бучацком и Залещицком районах и 1,7 га являются землями коммунальной собственности за пределами населенных пунктов в Бучацком районе.

Указ вступает в силу со дня его публикации.