У Зеленского прояснили, что хотят проанализировать деятельность руководства НБУ, и только потом определяться с возможными кадровыми решениями

Спикер и эксперт по общеполитическим вопросам предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прояснил, что на днях он говорил не о проведении аудита Национального банка Украины, который и так проводится по закону, а анализе деятельности руководства и чиновников НБУ в последние годы, чтобы решить, следует ли проводить какие-то кадровые изменения.

"Там речь не шла об аудите Национального банка, он действительно проходит в рамках действующего законодательства, речь шла о том, будет ли Зеленский менять руководство этого органа. На что был дан ответ, что нужно сначала провести анализ и аудит того, что было сделано чиновниками и тех реформ, которые они воплотили в жизнь", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина" во вторник вечером.

По его мнению, это стоит сделать, потому что моральную ответственность за руководство Нацбанка несет президент, который вносит в парламент представление на назначение его главы.

"И если мы с вами считаем нормальным, что 100 банков, которые выведены с рынка, и это, наверное, во многом было правильное решение, были выведены правильно, что рефинансирование, которое было туда отправлено, пропало, что все те ресурсы, которые были на счетах коммерческих предприятий, сгорели, тогда у нас все-таки разные позиции", - подчеркнул Д.Разумков.

Он напомнил, что 29 октября 2018 года было открыто дело по экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой (тогда сообщалось, что Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против В.Гонтаревой для проверки обстоятельств рефинансирования ПриватБанка – ИФ).

"По-моему, оно не закрыто. Это достаточная оценка действиями руководства Нацбанка или нет? Были также заявления Кулика (заместителя главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика – ИФ) и других", - указал Д.Разумков.

Представитель команды В.Зеленского отметил, что нынешний глава НБУ Яков Смолий и первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова на тот момент были заместителями В.Гонтаревой. "Я думаю, что новый президент будет иметь право анализировать те действия, которые осуществлялись этими сотрудниками. Но если там есть нарушения законодательства, то президент ни в коем случае не должен влиять на правоохранительные органы и суд", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 13 апреля Д.Разумков заявил о необходимости проведения "аудита" НБУ, на основе которого могут быть приняты кадровые решения.

"Если мы говорим о Национальном банке, сначала нужно провести аудит того, что было сделано, и тех реформ, или которые называются реформами, и понять, кто за что должен быть награжден или, может быть, не очень награжден", - сказал он в ходе выступления на Третьем форуме украинских либералов "Люди важливi" в Киеве.

Он напомнил, что кандидатуру на пост главы НБУ подает президент. "Поэтому я думаю, что президент имеет право оценивать действия, в том числе сегодняшних руководителей этой структуры, и потом на базе этого принимать кадровые решения", - добавил Д.Разумков.