Группа "1+1 Медиа" подала в суд иск к Порошенко

ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" во вторник подала исковое заявление в Печерский районный суд Киева к президенту Украины Петру Порошенко, а также к ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" о защите деловой репутации, обязательстве опровергнуть недостоверную информацию и возмещении морального вреда в связи с распространением недостоверных, по мнению медиагруппы, сообщений.

Согласно сообщению на сайте "Телевизионная служба новостей" (ТСН, телеканала "1+1"), в своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, распространенных П.Порошенко на своей официальной странице в Facebook, а также озвученных на собрании граждан, и ООО "Издательский дом" Медиа-ДК" – на сайте nv.ua, обеспечить их опровержение в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу.

Группа "1+1 Медиа" также просит взыскать с президента П.Порошенко возмещение морального вреда в сумме 1 млн грн. Эти средства компания намерена перечислить в фонд помощи армии "Повернись живим".

"По мнению медиагруппы, информация, распространенная Петром Порошенко в Facebook-публикации, а также новость на основании интервью президента радио НВ по ссылке создает ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, по словам президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который "объявил войну государству", то есть вредит всем гражданам Украины. Это негативно влияет на деловую репутацию группы …, подрывает авторитет и доверие к информационной деятельности, дискредитирует медиахолдинг в глазах зрителей и партнеров, в том числе международных", - убеждены в медиахолдинге.

В сообщении указано, что в публикации и видео П.Порошенко фактически отмечает, что телеканал "1+1" осуществляет свою деятельность вопреки требованиям законодательства, редакционной политике телеканала и требованиям журналистской этики, распространяя ложную недостоверную информацию, а также утверждает, что журналисты и сотрудники телеканала действуют под давлением, влиянием и запугиванием конечного бенефициарного собственника.

"…распространенная информация не соответствует действительности. Свою деятельность 1+1 медиа осуществляет в соответствии с законодательством Украины, а также руководствуясь редакционным уставом ООО "ТРК "Студия 1+1", который предусматривает, что ее владелец не имеет права вмешиваться в творческую деятельность, а телеканал "1+1" не имеет никаких обязательств перед политическими партиями и отдельными политиками. Во время избирательных кампаний телеканал не отдает предпочтения ни одной политической силе, следуя принципу равных возможностей и паритетности. Сотрудники телеканала "1+1" действуют самостоятельно и не подвергаются вмешательству со стороны конечного бенефициара, а также любому воздействию или запугиванию", - заявляют в медиахолдинге.

Группа подчеркивает, что доказательств в подтверждение своих слов П.Порошенко не предоставил, извинений журналисты не услышали. "Президент не воспользовался такой возможностью и тогда, когда без приглашения, пользуясь своим статусом главы государства, фактически "оккупировал" прямой эфир программы "Право на владу", к удивлению редакционной группы и ведущих", - сказано в сообщении.

"…журналисты и все сотрудники 1+1 медиа имеют каждый свои политические предпочтения, их никто не заставляет, не запугивает, не навязывает свое мнение, в своей работе они руководствуются общепринятыми стандартами. … Надеемся, что права телеканала и честь медиагруппы будут защищены", - подытожили в медиахолдинге.