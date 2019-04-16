События

16:36 16.04.2019

Верланов, Алексеенко и Петухов вышли в третий тур конкурса на должность главы ГНС

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Трое из пяти кандидатов на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) и пятеро из шести кандидатов на пост главы Гостаможенной службы (ГТС) прошли в заключительный третий тур конкурса, сообщило Министерство финансов в соцсети Facebook по итогам второго этапа.

Среди претендентов на пост главы ГНС 23 апреля будут проходить собеседование заместитель министра финансов Сергей Верланов, исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и замминистра юстиции Сергей Петухов.

Четыре кандидата будут претендовать на третьем этапе на пост главы Гостаможенной службы: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов, эксперт по правовым вопросам центра "CASE-Украина" Андрей Саварец, а также директор юридической компании "Федоришин и партнеры" и доцентр Академии адвокатуры Украины Александр Федоришин.

Заключительный этап отбора – собеседование – состоится 23 апреля в 10:00, его трансляция планируется в прямом эфире. В этот же день комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы подведет итоги и определит кандидатов, которых будет рекомендовать Кабинету министров на должности Гостаможенной и Госналоговой служб, отметило министерство.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что народный депутат Андрей Антощак (Блок Петра Порошенко) обратился в Окружной суд Киева с просьбой приостановить конкурс по избранию глав этих служб, о чем он заявил в ходе заседания комиссии во вторник. В частности, А.Антощак заявил, что С.Верланов не обладает достаточным опытом государственной службы, а М.Нефьодов не имеет опыта в таможенном деле.

Однако комиссия продолжила второй этап конкурса.

Ранее Окружной админсуд Киева отказал экс-главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову в ходатайстве о приостановке конкурсов на должности глав ГНС и ГТС для обеспечения его иска к Кабинету министров.

Теги: #гтс #гнс #украина
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