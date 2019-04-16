События

15:22 16.04.2019

Скотланд-Ярд расследует дело против дочери Тигипко о сокрытии детей от их отца

2 мин читать
Скотланд-Ярд расследует дело против дочери Тигипко о сокрытии детей от их отца

Скотланд-Ярд расследует дело о похищении и вывозе из Великобритании двух внучек Сергея Тигипка, которые являются британскими гражданками, поскольку их мать Анна Тигипко нарушила соглашение с бывшим мужем не покидать Лондон, сообщило BBC Украина.

"Судья постановил, что банкир и промышленник Сергей Тигипко помогал своей дочери Анне игнорировать решение Высокого суда Лондона и остаться в Киеве", – указало издание.

Высокий суд Лондона в апреле 2018 года постановил, что Анна Тигипко должна вернуться в Лондон, где живет отец ее детей, также имеющий британское гражданство, чтобы он мог с ними видеться. Его имя не называется.

В свою очередь, А.Тигипко настаивает на том, что все, что она сделала после развода с мужем в 2015 году, "было ради благополучия ее детей и ни для кого больше", сообщило издание.

Имена Сергея и Анны Тигипко разрешено публично объявить после исключительного для подобных дел решения судьи. По мнению суда, детям "был причинен вред" из-за разлуки с отцом, тогда как публичность может заставить мать и деда вернуть их в Лондон, отмечается в сообщении.

А.Тигипко познакомилась с бывшим мужем в 2010 году. Они поженились в 2012-м и поселились в Северном Лондоне, у пары родилось двое дочерей. В конце 2015 года муж А.Тигипко объявил о расторжении брака, после чего она оставалась в Лондоне – основала там клинику и приобрела дом.

В 2017 году А.Тигипко вновь вышла замуж в Украине. В ноябре позапрошлого года женщина покинула Лондон и уехала с детьми в Киев. Таким образом, она нарушила соглашение с отцом своих детей. Затем она продала недвижимость в столице Великобритании и отказалась от бизнеса там.

Теги: #великобритания #украина #тигипко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 16.04.2019
Гройсман о деле Вышинского: Кто приходит к нам со злом, должен сталкиваться или с украинской армией, или с правосудием

Гройсман о деле Вышинского: Кто приходит к нам со злом, должен сталкиваться или с украинской армией, или с правосудием

15:15 16.04.2019
"Укрпошта" с мая на 25% повысит тариф для международных отправлений "мелкий пакет" и "мешок М"

"Укрпошта" с мая на 25% повысит тариф для международных отправлений "мелкий пакет" и "мешок М"

14:58 16.04.2019
Минздрав начал консультировать ведомственные клиники о вхождении в медреформу

Минздрав начал консультировать ведомственные клиники о вхождении в медреформу

14:42 16.04.2019
"Метинвест" инициировал разработку карты профессий для металлургии

"Метинвест" инициировал разработку карты профессий для металлургии

14:22 16.04.2019
Суд направил на дорасследование дело по обвинению блогера Шария в хулиганстве в одном из ресторанов Киева, прокуратура обжалует это решение

Суд направил на дорасследование дело по обвинению блогера Шария в хулиганстве в одном из ресторанов Киева, прокуратура обжалует это решение

14:19 16.04.2019
Агрессию РФ нужно остановить и на энергетическом направлении

Агрессию РФ нужно остановить и на энергетическом направлении

14:15 16.04.2019
Гройсман предложил премьеру Словакии изучить вопрос создания мультимодальных логистических центров в двух странах

Гройсман предложил премьеру Словакии изучить вопрос создания мультимодальных логистических центров в двух странах

14:10 16.04.2019
Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

13:55 16.04.2019
Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

13:49 16.04.2019
Профильный комитет может рассмотреть на ближайшем заседании законопроект об увеличении максимального дохода для "единщиков"

Профильный комитет может рассмотреть на ближайшем заседании законопроект об увеличении максимального дохода для "единщиков"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лишь 3% украинцев считают пост президента лишним

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Огонь в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен

Троих подозреваемых в убийстве ювелира арестовали на два месяца

На мариупольском направлении отбито нападение ДРГ боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Насиров заявляет, что не причастен к противоправной деятельности, в которой подозревается экс-нардеп Крючков

Полиция эвакуирует людей из небоскреба в Мадриде из-за угрозы взрыва бомбы

На реставрацию Собора Парижской Богоматери во Франции готовы пожертвовать почти 500 млн евро

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Лишь 3% украинцев считают пост президента лишним

Знаменитые витражи собора Нотр-Дам уцелели при пожаре, орган поврежден водой

Около половины украинцев считают Революцию Достоинства осознанной борьбой за права

Глава поселка под Харьковом, требовавший $3 тысячи за отвод земельного участка, получил условный срок

В Украине сохранится довольно холодная и дождливая погода

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА