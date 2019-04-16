Скотланд-Ярд расследует дело против дочери Тигипко о сокрытии детей от их отца

Скотланд-Ярд расследует дело о похищении и вывозе из Великобритании двух внучек Сергея Тигипка, которые являются британскими гражданками, поскольку их мать Анна Тигипко нарушила соглашение с бывшим мужем не покидать Лондон, сообщило BBC Украина.

"Судья постановил, что банкир и промышленник Сергей Тигипко помогал своей дочери Анне игнорировать решение Высокого суда Лондона и остаться в Киеве", – указало издание.

Высокий суд Лондона в апреле 2018 года постановил, что Анна Тигипко должна вернуться в Лондон, где живет отец ее детей, также имеющий британское гражданство, чтобы он мог с ними видеться. Его имя не называется.

В свою очередь, А.Тигипко настаивает на том, что все, что она сделала после развода с мужем в 2015 году, "было ради благополучия ее детей и ни для кого больше", сообщило издание.

Имена Сергея и Анны Тигипко разрешено публично объявить после исключительного для подобных дел решения судьи. По мнению суда, детям "был причинен вред" из-за разлуки с отцом, тогда как публичность может заставить мать и деда вернуть их в Лондон, отмечается в сообщении.

А.Тигипко познакомилась с бывшим мужем в 2010 году. Они поженились в 2012-м и поселились в Северном Лондоне, у пары родилось двое дочерей. В конце 2015 года муж А.Тигипко объявил о расторжении брака, после чего она оставалась в Лондоне – основала там клинику и приобрела дом.

В 2017 году А.Тигипко вновь вышла замуж в Украине. В ноябре позапрошлого года женщина покинула Лондон и уехала с детьми в Киев. Таким образом, она нарушила соглашение с отцом своих детей. Затем она продала недвижимость в столице Великобритании и отказалась от бизнеса там.