Нищук: Украина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению Собора Нотр-Дам

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что пожар в Соборе Парижской Богоматери во Франции является огромным ударом для культуры и истории всей Европы и мира.

"Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира", - написал Е.Нищук на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Также он выразил надежду, что "пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайный памятник".

Кроме того, он отметил, что Украина готова направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора.

"От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора!", - отметил министр.