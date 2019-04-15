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22:06 15.04.2019

Нищук: Украина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению Собора Нотр-Дам

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Нищук: Украина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению Собора Нотр-Дам

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что пожар в Соборе Парижской Богоматери во Франции является огромным ударом для культуры и истории всей Европы и мира.

"Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира", - написал Е.Нищук на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Также он выразил надежду, что "пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайный памятник".

Кроме того, он отметил, что Украина готова направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора.

"От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора!", - отметил министр.

Теги: #нищук #франция #украина #собор
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