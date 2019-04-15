События

19:45 15.04.2019

Полиция задержала вооруженную группу, готовящую заказное убийство львовского криминального авторитета – Луценко

1 мин читать
Полиция задержала вооруженную группу, готовящую заказное убийство львовского криминального авторитета – Луценко

Полиция Киевской области задержала трех человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета как месть за заказное покушение на бизнесмена, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщил Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук, задержание произошло в понедельник, 15 апреля. Участники группы оказали вооруженное сопротивление при задержании.

"По предварительным данным указанная группа готовила физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных в настоящее время лиц из числа жителей Львовской области как месть за заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 года львовского бизнесмена Богдана К.", - написал Ю.Луценко.

Позже в это день Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук уточнило, что спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в районе с.Иванковичи Киевской области.

Задержание состоялось при участии подразделений полиции специального назначения с применением огнестрельного оружия.

Пострадавших нет.

Правоохранители изъяли у задержанных огнестрельное оружие и боеприпасы различных типов.

"Сейчас Национальная полиция Украина проводит ряд неотложных следственных действий, в частности обысков по нескольким адресам", - сказано в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #луценко #полиция #киевская_область #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:27 15.04.2019
Полиция раскрыла убийство киевского ювелира Киселева, задержаны трое подозреваемых

Полиция раскрыла убийство киевского ювелира Киселева, задержаны трое подозреваемых

15:11 15.04.2019
В с.Розваж Ровенской области произошло столкновение между прихожанами ПЦУ и УПЦ (МП)

В с.Розваж Ровенской области произошло столкновение между прихожанами ПЦУ и УПЦ (МП)

14:11 15.04.2019
Полиция устанавливает изготовителя провокационных бордов в стилистике кампании Порошенко

Полиция устанавливает изготовителя провокационных бордов в стилистике кампании Порошенко

14:06 15.04.2019
Неизвестный украл избирательную документацию и печать на одном из избирательных участков Луцка

Неизвестный украл избирательную документацию и печать на одном из избирательных участков Луцка

14:01 15.04.2019
Полиция устанавливает изготовителя провокационных бордов в стилистике кампании Порошенко

Полиция устанавливает изготовителя провокационных бордов в стилистике кампании Порошенко

09:59 15.04.2019
На Харьковщине горел храм

На Харьковщине горел храм

07:06 15.04.2019
Полиция: Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф

Полиция: Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф

02:39 15.04.2019
Пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика-беглеца из ОРДЛО

Пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика-беглеца из ОРДЛО

00:43 15.04.2019
Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция

Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция

15:28 14.04.2019
Полиция Киева получила еще несколько сообщений о минировании объектов в центре столицы

Полиция Киева получила еще несколько сообщений о минировании объектов в центре столицы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экстрадированного в Украину экс-нардепа Крючкова задержали детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь"

Рабгруппа при МЭРТ рекомендовала воздержаться от апелляции в транзитном споре с РФ в ВТО

Представителей 6-го флота ВМС США и командования ВМС Украины в Одессе обсуждают пути развития и реформирования кадрового обеспечения украинского флота

Апелляционный админсуд отложил дело об основаниях для национализации ПриватБанка до 22 апреля

Полиция раскрыла убийство киевского ювелира Киселева, задержаны трое подозреваемых

ПОСЛЕДНЕЕ

Экстрадированного в Украину экс-нардепа Крючкова задержали детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь"

Подготовительное заседание суда по делу Штепы перенесли на 20 мая

Удерживаемому в СИЗО Симферополя Бекирову становится хуже – Денисова

Суд отказал экс-главе ГФС Насирову в остановке конкурса на глав налоговой и таможни

Рабгруппа при МЭРТ рекомендовала воздержаться от апелляции в транзитном споре с РФ в ВТО

Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына на родину в Австралию

Боевики с начала суток понедельника 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120мм минометов

Представителей 6-го флота ВМС США и командования ВМС Украины в Одессе обсуждают пути развития и реформирования кадрового обеспечения украинского флота

В гардеробе черкасской гимназии был распылен слезоточивый газ, возбуждено дело

Суд продолжит рассмотрение дела Вышинского 25 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА