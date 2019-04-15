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17:37 15.04.2019

"Укроборонпром" готовит испытания новой командно-штабной машины БТР-3КШ

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"Укроборонпром" готовит испытания новой командно-штабной машины БТР-3КШ

Госконцерн "Укроборонпром" готовит заводские испытания предназначенной для управления армейскими подразделениями в условиях современного поля боя новой командно-штабной машины (КШМ) БТР-3КШ, разработанной входящим в госконцерн ГП "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ) в рамках отраслевой оборонной промкооперации, сообщила пресс-служба госконцерна.

Новая БТР-3КШ оснащена новейшей автоматизированной системой управления (АСУ) боем с каналом цифровой защищенной связи, позволяющей существенно повысить эффективность выполнения боевой задачи в соответствии с современной концепцией ведения войны. В числе "изюминок" КШМ- собственные БПЛА "Рама" разработки ГП "ГКБ Авиации общего назначения", обеспечивающие возможность получения уточненной информации.

В состав вооружения БТР-3КШ входит боевой модуль "ИВА-М" с 12,7-мм пулеметом, оснащенный дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, системой постановки дымовой завесы разработки ЧАО "ЧеЗаРа". По желанию военного заказчика, в состав оборудования новой КШМ могут быть интегрированы любой беспилотный комплекс и легкий боевой модуль, уточняют в госконцерне.

КШМ БТР-3КШ рассчитана на экипаж численностью 9 чел, оснащена шасси 8х8, имеет скорость до 100 км / ч, а также способна форсировать водные преграды вплавь.

"В настоящее время "Киевский бронетанковый завод" готовит БТР-3КШ к заводским испытаниям, после чего будет готов начать госиспытания с участием украинских военных с целью начала серийного производства этих машин для армии", - сообщает пресс-служба.

Теги: #укроборонпром #украина #бтр #испытания
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