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17:04 15.04.2019

США планируют дополнительно разместить в Польше до 6 тыс. солдат

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США планируют дополнительно разместить в Польше до 6 тыс. солдат

Еще до шести тысяч американских военнослужащих могут быть размещены на территории Польши, сообщило в понедельник польское радио со ссылкой на газету "Речь Посполита".

По данным издания, договоренность об усилении американского военного присутствия в Польше может быть объявлена в ходе возможного визита президента США Дональда Трампа в эту страну, приуроченного к 80-летию начала Второй мировой войны. Мероприятия по случаю этой даты намечены в Польше на 1сентября.

Газета отмечает, что в Пентагоне сложилось четкое видение того, как укрепить американские силы в Польше. Вместо того, чтобы создавать одну "супербазу", известную как "Форт Трамп", американская сторона планирует рассредоточить свои воинские контингенты по стране и довести их численность до примерно шести тысяч человек.

Планируется изменить статус существенной части войск, включая бронетанковую бригаду в городе Жагань, с ротационного на постоянный. Американская сторона может также взять на себя на постоянной основе координацию батальона НАТО, дислоцированного в городе Ожиш близ российской границы, пишет издание.

В числе других проектов - развертывание американских сил для охраны систем европейского сегмента американской глобальной ПРО, которые будут размещены в местечке Редзиково на севере Польши.

В случае реализации этих планов Польша по численности американских войск в Европе будет уступать лишь Германии, Италии и Великобритании, подчеркивает газета.

В настоящее время в Польше размещается американская танковая бригада численностью до 4 тыс. военнослужащих.

Теги: #сша #польша #военнослужащие
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