На Харьковщине горел храм

Полиция устанавливает обстоятельства пожара, который возник в Свято-Николаевском храме в г.Люботин Харьковской области.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

14 апреля в 18:43 в полицию обратился 42-летний настоятель, сообщивший о том, что горит крыша храма. Спасатели локализовали пожар в 23:55. В результате происшествия никто не пострадал.