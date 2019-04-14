События

19:15 14.04.2019

Звонки о минировании Днепровского аэропорта и торгового центра "Пассаж" были ложными, минирован еще один магазин

1 мин читать
Звонки о минировании Днепровского аэропорта и торгового центра "Пассаж" были ложными, минирован еще один магазин

Сообщение о минировании Днепровского аэропорта в 16.10 и торгового центра Пассаж в 16.19 оказались ложными, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Вместе с тем, по данным облуправления ГСЧС, в 18.49 поступило сообщение о минировании магазина "АШАН" в торговом центре "Дафи". На месте работают правоохранители и пиротехнические службы.

Как сообщалось, во второй половине дня весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании аэропорта г.Днепр были эвакуированы после поступления анонимного сообщения о минировании.

Позже также поступили сообщения о минировании зданий торгового центра "Пассаж" и торгово-развлекательного центра "Караван", оттуда также были эвакуированы люди.

Теги: #днепр #лжеминирование #тц #украина #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 14.04.2019
Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

18:34 14.04.2019
Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

17:24 14.04.2019
В г.Днепр эвакуировали людей из зданий аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании - ГСЧС

В г.Днепр эвакуировали людей из зданий аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании - ГСЧС

14:46 14.04.2019
Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ и Майдана Независимости в Киеве

Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ и Майдана Независимости в Киеве

10:54 14.04.2019
В Хмельницком по подозрению в разбойном нападении задержана банда вымогателей - полиция

В Хмельницком по подозрению в разбойном нападении задержана банда вымогателей - полиция

10:13 14.04.2019
Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки – ГСЧС

Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки – ГСЧС

09:25 14.04.2019
С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

08:29 14.04.2019
"Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском" - Билецкий

"Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском" - Билецкий

07:17 14.04.2019
Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

06:52 14.04.2019
Украинцы пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала на телегах, запряженных лошадьми – Госпогранслужба

Украинцы пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала на телегах, запряженных лошадьми – Госпогранслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

На Донбассе ранен украинский военный

В г.Днепр эвакуировали людей из зданий аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании - ГСЧС

Порошенко намерен ждать Зеленского на дебаты в "Олимпийском" до 15:00

В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки

ПОСЛЕДНЕЕ

Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

На Донбассе ранен украинский военный

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

МИД Судана призывает международное сообщество поддержать военные власти страны

Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием в случае возобновления расследования – адвокат

Полиция Киева получила еще несколько сообщений о минировании объектов в центре столицы

Порошенко намерен ждать Зеленского на дебаты в "Олимпийском" до 15:00

Порошенко: Борды с Путиным утверждают одно - мы не дадим ему шансов на успех в Украине

Бои за Триполи унесли жизни более 120 человек - ВОЗ

В Черниговской области пограничники задержали нелегальных лесорубов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА