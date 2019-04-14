Звонки о минировании Днепровского аэропорта и торгового центра "Пассаж" были ложными, минирован еще один магазин

Сообщение о минировании Днепровского аэропорта в 16.10 и торгового центра Пассаж в 16.19 оказались ложными, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Вместе с тем, по данным облуправления ГСЧС, в 18.49 поступило сообщение о минировании магазина "АШАН" в торговом центре "Дафи". На месте работают правоохранители и пиротехнические службы.

Как сообщалось, во второй половине дня весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании аэропорта г.Днепр были эвакуированы после поступления анонимного сообщения о минировании.

Позже также поступили сообщения о минировании зданий торгового центра "Пассаж" и торгово-развлекательного центра "Караван", оттуда также были эвакуированы люди.