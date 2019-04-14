Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием в случае возобновления расследования – адвокат

Арестованный в Великобритании основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж будет сотрудничать со шведскими властями, если они вновь откроют дело 2010 года об изнасиловании, заявила британскому телеканалу Sky news адвокат Дж.Ассанжа Дженнифер Робинсон.

"Мы будем крайне счастливы ответить на вопросы, когда и если они последуют", - сказала она.

"В данный момент ключевой вопрос - (возможная - ИФ) экстрадиция в США, о чем мы предупреждали в течение многих лет", - продолжила она.

При этом она подчеркнула, что Дж.Ассанж будет добиваться гарантий шведской стороны, что впоследствии его не передадут США.

"Это те же гарантии, которых мы добивались в 2010 году, и отказ предоставить их стал причиной того, почему он искал убежища", - отметила она.

Накануне стало известно, что более 70 британских парламентариев обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать Дж.Ассанжа в Швецию в случае поступления подобного запроса шведской стороны.

Британская полиция смогла ранее на этой неделе арестовать Дж.Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе, в связи с запросом США на его экстрадицию.

В США он обвиняется в разглашении секретной информации. За это Дж.Ассанжу может грозить до пяти лет заключения.

В Швеции в отношении основателя WikiLeaks было заведено дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона.

Предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. В минувший четверг прокуратура Швеции получила запрос от адвоката шведского истца о возобновлении предварительного расследования в отношении Дж.Ассанжа.