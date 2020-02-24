В Лондоне начались слушания о возможности экстрадиции основателя WikiLeaks в США

В лондонском суде под председательством судьи Ванессы Барейтсер в понедельник начались слушания о возможности экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает агентство Associated Press.

После протокольного подтверждения личности, дня рождения и возраста суд намерен рассмотреть аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям. По их совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Между тем у здания суда, которое блокировано силами правопорядка, собралось большое число сторонников Ассанжа. В его поддержку в понедельник вновь высказался ряд журналистских и правозащитных организаций.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году.

Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле прошлого года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В частности, в 2016 году в ходе предвыборной кампании Ассанж опубликовал документы, касающиеся Национального комитета Демократической партии США и подрывающие авторитет тогдашнего кандидата на пост американского президента Хиллари Клинтон.

В Демократической партии убеждены, что взлом серверов ее Национального комитета оказал существенное влияние на ход борьбы за пост президента в 2016 году. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

Сам Ассанж заявлял, что Россия не была вовлечена в "хакерский взлом" и не являлась информатором Wikileaks.

До этого WikiLeaks уже публиковала материалы, связанные с президентскими выборами в США. Данные касались поддержки Хиллари Клинтон со стороны национального комитета Демократической партии в ущерб другому кандидату-демократу Берни Сандерсу. Публикация имела широкий резонанс.

Отец Ассанжа Джон Шиптон в свою очередь заявил, что экстрадиция его сына в США станет для Ассанжа "смертной казнью".

"Непрекращающееся беспокойство, которое Джулиан испытывает на протяжении 10 лет, несет очень вредоносное воздействие", - заявил Шиптон в эфире телерадиокорпорации BBC.

"Я не могу строить предположения касательно его душевного состояния, но я могу представить, что он будет очень обеспокоен, так как экстрадиция в США - это смертная казнь", - добавил отец Ассанжа.

В конце прошлого года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа.

Специалисты указывали на то, что Ассанж может до суда умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.