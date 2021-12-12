Власти Австралии заявили, что следят за процессом в отношении Ассанжа, но уважают решения, принимаемые в Лондоне

Власти Австралии следят за ситуацией вокруг процесса в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но уважают решения лондонского суда, пишет британская газета The Guardian.

"Правительство Австралии заявило, что пристально наблюдает за делом австралийского гражданина (Ассанжа - ИФ), но продолжит уважать юридический процесс Великобритании, это касается и любых будущих апелляций в рамках британского законодательства", - пишет The Guardian, отмечая, что Австралия не является стороной процесса.

Высокий суд Лондона в пятницу поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

В судебных материалах говорится, что суд передает дело в Вестминстерский магистерский суд; сам, Ассанж остается под стражей.

В свою очередь агентство Bloomberg уточнило, что тем самым судьи согласились с заверениями американской стороны, что Ассанжа в случае выдачи США не будут держать в одиночном заключении или в исправительной колонии особого режима, и что в случае признания его виновным он сможет отбыть наказание на своей родине - в Австралии.

Позднее невеста Ассанжа Стелла Морис, комментируя решение Высокого суда, заявила, что защита основателя WikiLeaks подаст апелляцию "в как можно самые кратчайшие сроки" на решение Высокого суда Лондона.