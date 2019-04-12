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19:53 12.04.2019

Прокуратура АРК установила данные более 21 тыс. сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть причастны к совершению госизмены

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Прокуратура АРК установила данные более 21 тыс. сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть причастны к совершению госизмены

Следственный отдел прокуратуры Автономной республики Крым установил полные анкетные и другие установочные данные всех сотрудников правоохранительных органов (более 21 тыс. человек), которые на момент оккупации полуострова работали на разных должностях в АР Крым и Севастополе.

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры АРК, прокуратура осуществляет досудебное расследование в ряде актуальных уголовных производств относительно совершения бывшими сотрудниками 16 правоохранительных органов АР Крым и Севастополя (прокуратура, МВД, Государственная миграционная служба, Государственная пенитенциарная служба, Государственная финансовая инспекция и др.) уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В отношении этих лиц осуществляется досудебное расследование, в ходе которого предпринимаются все необходимые меры для получения доказательств возможной причастности к совершению государственной измены или других преступлений и принятия законного решения по каждому сотруднику таких органов.

Теги: #оккупация_крыма #правоохранители
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