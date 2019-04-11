Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

Бывшему советнику экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейгу предъявили обвинения в сокрытии сведений от властей и в даче ложных показаний в связи с его работой на власти Украины времен президентства Виктора Януковича, сообщает в четверг американский Минюст.

"Федеральная коллегия присяжных сегодня передала вердикт, в котором адвокат из Вашингтона Грегори Крейг обвиняется в даче ложных показаний и сокрытии существенной информации о его деятельности в интересах Украины от министерства юстиции", - говорится заявлении министерства.

В тексте обвинения не говорится, какие именно сведения скрывал Г.Крейг, и о чем давал ложные показания. Максимальным наказанием за сокрытие сведений является штраф в размере $250 тыс. и пять лет тюрьмы, за дачу ложных показаний - штраф $10 тыс. и пять лет заключения, отмечает Минюст.

В среду The New York Times сообщила, что Г.Крейгу в ближайшие дни будут предъявлены обвинения по делу о лоббировании интересов экс-президента Украины В.Януковича.

Дело в отношении бывшего советника Белого дома было возбуждено на основе материалов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, но напрямую с ним не связано. Г.Крейг "станет первым демократом, которому будет предъявлено обвинение в связи с расследованием спецпрокурора", отметила газета.