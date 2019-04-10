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15:44 10.04.2019

Координатор ОБСЕ Фриш во время поездки в ОРДЛО стал участником пропагандистских съемок, а не решал гуманитарные вопросы украинских заложников – И.Геращенко

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Координатор ОБСЕ Фриш во время поездки в ОРДЛО стал участником пропагандистских съемок, а не решал гуманитарные вопросы украинских заложников – И.Геращенко

 Визит координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Тони Фриша в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск с целью решения ключевых гуманитарных вопросов удерживаемых боевиками украинских заложников – права на переписку и телефонную связь с родственниками, - завершился лишь его участием в пропагандистских съемках, подчеркивает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Накануне визита координатора гуманитарной группы ОБСЕ Т.Фриша в тюрьмы оккупированного Луганска и Донецка семьи заложников передали ему обращение с просьбой решить вопрос телефонного звонка и писем. Также дали ему письма заложникам с просьбой - передать и, главное, привезти ответы … Сегодня представители Украины в гуманитарной группе спросили европейских дипломатов, удалось им передать письма и где ответы. И услышали что-то очень неуверенное, мол, письма передали МККК, а дошли ли они к ребятам - неизвестно, есть ли ответы - не знаем, а где же письма - кто его знает", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ выразила мнение, что после этого возникает впечатление, что поездка Т.Фриша была использована РФ и оккупационной властью ОРДЛО исключительно для съемок пропагандистского антиукраинского ролика, в которых не стоит участвовать европейским дипломатам, а не для гуманитарной и психологической поддержки украинских заложников.

"Это ненормально, когда ОБСЕ и координаторы годами не могут способствовать в решении ключевого гуманитарного вопрос: переписки и права на звонок", - подчеркнула И.Геращенко.

Она также сообщила, что несколько дней назад направила письмо министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с просьбой проинформировать штаб-квартиру ОБСЕ в Вене, что визит координатора гуманитарной подгруппы "завершился тем, что ему так и не показали всех наших заложников, не дали доступа ко всем военным, он отказался передать письма и не поднимал вопрос телефонной связи. Зато стал участником пропагандистских съемок".

И.Геращенко также сообщила, что тему заложников украинская делегация в среду в очередной раз будет поднимать на дебатах в ПАСЕ.

"В сотый раз украинские политики будут напоминать европейским о незаконно удерживаемых и пленных", - написала она.

Теги: #ткг #геращенко #обсе #донбасс
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