С 11 апреля пройдет неделя австрийского кино в кинотеатре "Киев"

В кинотеатре "Киев" с 11 апреля начнется ежегодный фестиваль, приуроченный австрийскому кинематографу.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, событие состоится в рамках двустороннего Года культуры, призванного сблизить креативный потенциал Украины и Австрии, дать возможность лучше понять культурное пространство друг друга.

"В этом году в программу вошли три полнометражных фильма, а также традиционная подборка короткометражек от фестиваля мультимедийных искусств Ars Electronica. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами", - сказано в сообщении.

В программу фильмов входят "Машина любви" режиссера Андреаса Шмида, "Земля" Николауса Ґейрхальтера, "Анджело" Маркуса Шляйнцера.

Завершающей 14 апреля будет программа короткого метра Ars Electronica.

"Коллекция короткометражек представляет анимационные ленты, видеоарт, лучшие документальные и игровые фильмы австрийского фестиваля Ars Electronica в Линце, который уже 8-й год является партнером Недели австрийского кино в Украине", - подчеркнули в КГГА.