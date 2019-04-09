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21:27 09.04.2019

В Эквадоре обещают решить судьбу Ассанжа, но не указывают, когда

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В Эквадоре обещают решить судьбу Ассанжа, но не указывают, когда

Власти Эквадора примут решение относительно того, следует ли продолжать предоставлять убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, заявил глава МИД республики Хосе Валенсия.

"Эквадор определит это (статус Дж.Ассанжа - ИФ), когда сочтет это необходимым", - приводят западные СМИ слова министра.

Его слова прозвучали после того, как на прошлой неделе WikiLeaks сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре, что Дж.Ассанж будет изгнан из посольства этой страны в Британии в течение нескольких дней или часов. В качестве предлога для выдворения Эквадор будет использовать оффшорный скандал INA Papers, заявили в WikiLeaks.

Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment - офшора, созданного братом президента Эквадора Ленина Морено. Отмечается, что данная утечка вызвала расследование в Конгрессе Эквадора, и президенту может грозить импичмент.

Согласно сообщению WikiLeaks, адвокат Дж.Ассанжа опроверг причастность своего клиента к публикации документов.

За несколько дней до публикации WikiLeaks Л.Морено в эфире эквадорского радио заявил, что Дж.Ассанж неоднократно нарушал условия проживания в посольстве. По условиям Дж.Ассанж "не может лгать или взламывать частные счета или личные телефоны", а также не может "вмешиваться в политику стран", сказал Л.Морено. Затем Л.Морено заявил, что в интернете появляются его личные фотографии, но не стал напрямую обвинять WikiLeaks в причастности к этому.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Теги: #ассанж #эквадор
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