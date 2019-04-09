Скончался актер театра и кино Петр Бенюк

На 74 году жизни скончался актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк, сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук Национальный украинский академический драматический театр им.Марии Заньковецкой во Львове.

"Сегодня из жизни ушел выдающийся актер театра и кино народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда. Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим ", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером.

Петр Михайлович Бенюк родился 4 марта 1946 года в г.Биткове Ивано-Франковской области. Украинский актер театра и кино. Брат актера Богдана Бенюка. В 1971г окончил Киевский государственный институт театрального искусства им.И.Карпенко-Карого (курс Б.Ставицкого и О.Смоляровой). С 1972 года - актер Львовского украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. Народный артист Украины (1996). В 2016г был награжден орденом "За заслуги" ІІ ступени.