Прокуратура Донетчины расследует как теракт подрыв группы саперов в "серой зоне" на Донбассе

По факту гибели одного и ранения двух специалистов группы пиротехнических работ и гуманитарного разминирования близ н.п.Зайцево в так называемой "серой зоне" на Донбассе начато расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области во вторник.

"Установлено, что 9 апреля в 09:30, группа пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления в Донецкой области в составе 4 человек и 1 единицы техники проводили работы по обследованию и очистке участков местности от взрывоопасных предметов", - говорится в обнародованном облпрокуратурой сообщении.

В частности, группа выполняла ремонтно-восстановительные работы участка напорного трубопровода диаметром 2300 мм от насосной станции 3-го подъема канала "Северский Донец-Донбасс" в районе н.п. Зайцево Бахмутского района

"Во время работы специалистов в так называемой "серой зоне" произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, в результате чего старший сапер отделения пиротехнических работ и гуманитарного разминирования погиб, а начальник отделения и сапер получили ранения.

С проникающим ранением предплечья, травмой грудной клетки и кровопотерей раненых скорой помощи Вооруженных сил Украины доставили в Бахмутскую центральную городскую больницу.

"Досудебное расследование продолжается", - заключили в облпрокуратуре.