Боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи

Незаконные вооруженные формирования восемь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил во вторник с полуночи по состоянию на 18:00, из них пять раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

В ходе обстрелов, кроме запрещенного Минскими договоренностями вооружения, боевики использовали вооружение боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелковое оружие.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области боевики обстреляли опорные пункты Объединенных сил четыре раза: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов – у с.Павлополь Волновахского района, дважды из гранатометов разных систем и стрелкового оружия - в районе г.Авдеевка, из ручных противотанковых гранатометов - в районе с.Гнутово Мариупольского горсовета.

Еще 4 раза боевики обстреляли позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в Попаснянском районе Луганской области: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе с.Катериновка, из минометов калибра 120 мм - в районе с.Новоалександровка, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе пос.Золотое-4 (г.Золотое).

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", - говорится в сводке штаба ООС.

Как сообщалось, во вторник около 10:30 во время разминирования территории у водовода насосной станции в Донецкой области в "серой зоне" погиб пиротехник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, получили ранения два сотрудника группы пиротехнических работ.